Trump diz que EUA vão assumir a Faixa de Gaza: 'Vai ser magnífico' Presidente dos Estados Unidos recebeu o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca nesta terça Internacional|Do R7 04/02/2025 - 21h47 (Atualizado em 04/02/2025 - 22h16 )

Trump recebeu Netanyahu na Casa Branca nesta terça Reprodução/X/@IsraeliPM - 4.2.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (4) que os os EUA vão assumir o controle da Faixa de Gaza. A declaração foi dada após reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca.

“Os EUA assumirão a Faixa de Gaza, e faremos um trabalho com ela também. Nós seremos os donos e seremos responsáveis por desmantelar todas as perigosas bombas não detonadas e outras armas no local”, disse o norte-americano.

Segundo Trump, os EUA querem “ter aquele pedaço de terra, desenvolvê-lo, criar milhares de empregos”.

“Eu vejo uma posição de propriedade de longo prazo, e vejo isso trazendo grande estabilidade para aquela parte do Oriente Médio e talvez para todo o Oriente Médio. E todos com quem falei — essa não foi uma decisão tomada levianamente —, todos com quem falei amam a ideia dos Estados Unidos possuírem aquele pedaço de terra, desenvolvendo e criando milhares de empregos com algo que será magnífico em uma área realmente magnífica”, destacou.

‌



Trump afirmou ter estudado a ideia “por muito tempo”. Segundo ele, “muitas pessoas gostam da ideia de que os EUA ocupem aquele pedaço de terra e criem empregos lá”.

Netanyahu diz que ideia pode mudar a história

Após a declaração do norte-americano, Netanyahu disse que quer garantir que Gaza nunca mais ameace Israel. Ele destacou que “Trump está levando isso a um nível muito mais alto” e que o presidente dos EUA “vê um futuro diferente para aquele pedaço de terra que tem sido foco de tanto terrorismo”.

‌



“Ele tem uma ideia diferente, e acho que vale a pena prestar atenção nisso. Ele está explorando isso com sua equipe. Acho que é algo que pode mudar a história, e vale a pena realmente seguir esse caminho”, opinou Netanyahu.

Palestinos deveriam procurar outro lugar, segundo Trump

Antes do encontro com o premiê de Israel, Trump tinha dito que a “melhor coisa a fazer é achar outro local para população de Gaza”.

‌



“Não acho que as pessoas deveriam voltar. A volta para Gaza só existe por falta de alternativa. Quem gostaria de voltar para Gaza para vivenciar só morte e destruição?”, questionou o presidente dos EUA.

"Aquele lugar tem sido um inferno. Tem sido um dos lugares mais cruéis, um dos mais cruéis, mais difíceis da Terra", completou Trump.