Trump diz que Elon Musk vai resgatar astronautas 'presos' no espaço Os astronautas deveriam ficar apenas oito dias em órbita, mas problemas técnicos forçaram uma mudança nos planos da Nasa Internacional|Do R7 29/01/2025 - 17h54 (Atualizado em 29/01/2025 - 17h54 )

Em janeiro, Wilmore e Williams disseram que o moral permanecia alto apesar de estarem presos Divulgação/NASA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na terça-feira (28) que Elon Musk, dono da empresa especial SpaceX e responsável pelo Departamento de Eficiência Governamental do governo norte-americano, lançará “em breve” uma missão para trazer de volta à Terra dois astronautas que estão presos na Estação Espacial Internacional.

“Elon estará a caminho em breve. Esperamos que todos estejam seguros. Boa sorte, Elon!!!”, escreveu Trump em sua rede social Truth. O presidente norte-americano não especificou uma data de resgate dos astronautas, que estão presos desde junho de 2024 no espaço.

Os veteranos Butch Wilmore, de 59 anos, comandante da missão, e Suni Williams, de 61, chegaram à estação a bordo da cápsula Starliner da Boeing. Eles deveriam ficar apenas oito dias no laboratório em órbita, mas problemas técnicos durante o retorno forçaram uma mudança nos planos da Nasa.

A viagem tinha como objetivo a realização de testes para que o veículo passasse a integrar o Programa Comercial de Tripulação da agência. No entanto, a nave apresentou contratempos com vazamentos de hélio e com os propulsores que pararam de funcionar abruptamente na etapa inicial de seu primeiro voo.

A agência espacial dos EUA anunciou em agosto que a SpaceX traria a tripulação para casa em fevereiro, mas o retorno foi adiado para o final de março.

Musk postou anteriormente no X, antigo Twitter, que o republicano havia solicitado que a SpaceX trouxesse os dois astronautas para casa “o mais rapidamente possível”.

Em janeiro, Wilmore e Williams disseram que o moral permanecia alto apesar de estarem presos, acrescentando que tinham bastante comida e aproveitavam o tempo no complexo espacial internacional.

Quem são os astronautas presos?

Butch Wilmore, de 61 anos, é um astronauta e piloto de testes na Nasa. Capitão da Marinha dos Estados Unidos, ele nasceu no estado do Tennessee, se formou como engenheiro-eletricista, estudou sistemas elétricos de aviões no mestrado e participou de missões de combate no Iraque e na Bósnia integrando a frota da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

Ele se juntou à Nasa em 2000, quando iniciou um treinamento de dois anos para depois servir como apoio à equipe que fica em Cabo Canaveral, na Flórida.

Wilmore foi ao espaço pela primeira vez em 2009, com a missão STS-129, a bordo do ônibus Atlantis, desenvolvido pela agência.

Entre 2014 e 2015, passou 167 dias em órbita trabalhando como engenheiro de voo e comandante de uma missão de longa duração na ISS.

Suni Williams, por sua vez, tem 58 anos e nasceu no estado norte-americano de Ohio. Ela se formou em engenharia pelo Instituto de Tecnologia da Flórida e em educação física pela Academia Naval dos EUA.

Sua entrada para a Nasa se deu em 1998, quando passou a integrar um time que oferecia cursos preparatórios para quem cumpriria missões na ISS que continham informações sobre pilotagem, técnicas de sobrevivência e mergulho.