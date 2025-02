Trump 'pensa em obter uma atualização do sistema antiaéreo' como o Domo de Ferro, diz especialista

O presidente norte-americano, Donald Trump, tem como provável objetivo “uma atualização do sistema antiaéreo dos Estados Unidos, que teve a sua última grande incorporação no início dos anos 2000”, analisa Vladimir Feijó, doutor em direito internacional, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (28). O especialista falou sobre Trump ordenar a construção de um escudo antimísseis nos mesmos moldes do Domo de Ferro, sistema usado por Israel.



Segundo Feijó, a tecnologia de defesa israelense foi desenvolvida em parceria com os EUA e a intenção do presidente norte-americano é utilizar a “propaganda da eficiência” do sistema. Feijó ainda explica que a extensão territorial dos Estados Unidos é muito maior que a de Israel e que existem muito mais potenciais alvos, portanto, “precisariam de milhares de baterias para defender os seus pontos estratégicos se fosse no mesmo molde do Domo de Ferro ”.