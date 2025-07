Trump fecha acordo com União Europeia e EUA reduz tarifa do bloco para 15% Decisão foi anunciada após reunião com a presidente da comissão europeia Ursula von der Leyen neste domingo (27) Internacional|Do Estadão Conteúdo 27/07/2025 - 15h09 (Atualizado em 27/07/2025 - 15h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Trump e União Europeia fecham acordo com tarifa de 15% sobre exportações europeias.

A negociação foi anunciada após reunião entre Trump e Ursula von der Leyen.

A representante da UE acreditava ter 50% de chances de fechar o acordo sobre as taxas.

Trump busca tratar produtos farmacêuticos separadamente, o que poderia impactar a Europa significativamente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ursula von der Leyen e Donaldo Trump se reuniram neste domingo (27) Reprodução/Instagram @whitehouse - 27.07.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fechou um acordo com a União Europeia e passará a cobrar 15% de tarifa sobre as exportações do bloco europeu. O acordo foi anunciado após reunião com a presidente da comissão europeia Ursula von der Leyen neste domingo (27).

Antes de se reunir com Ursula von der Leyen, Trump havia afirmado que não iria adiar o prazo das tarifas que entrarão em vigor em 1° de agosto. Na visão dele, a União Europeia tem de se abrir para o mercado americano para um possível acordo em relação à promessa de tarifa de 30% sobre as exportações vindas do bloco.

A representante do bloco europeu acreditava que tinha “50% de chance” de fechar acordo sobre as taxas. Em aceno a Trump antes da reunião, Ursula havia reconhecido a necessidade de ajustar as relações. “Precisamos rebalancear. A União Europeia é superavitária”, afirmou.

Já o presidente americano havia mostrado pouco ânimo em fechar qualquer acordo. “Não vendemos carros ou produtos do agronegócio para a Europa. Eles vendem milhões de automóveis para os Estados Unidos”, criticou.

‌



Trump almejava que os produtos farmacêuticos fossem tratados separadamente nesta negociação. Isso seria um grande golpe para a Europa, que esperava limitar a tarifa sobre medicamentos, sua principal exportação para os Estados Unidos. “Os produtos farmacêuticos são muito especiais”, disse o americano.

A União Europeia havia afirmado que se não houvesse acordo, o bloco estaria pronto para retaliar com tarifas em centenas de produtos americanos, variando de carne bovina e cerveja a peças de automóveis e aviões da Boeing.

‌



Após a agenda desse domingo, o presidente americano tem um encontro marcado nesta segunda-feira (28), na Escócia com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Os dois anunciarem um acordo comercial no mês passado, durante o encontro do G7 (as sete maiores economias do mundo), no Canadá.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp