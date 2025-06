Professor analisa fala de Netanyahu de que 'toda ajuda é bem-vinda' em guerra contra o Irã

O premiê israelense Benjamin Netanyahu afirmou, nesta quinta-feira (19), que Teerã pagará pelo ataque a um hospital israelense na cidade de Bersheba, no sul do país. O primeiro-ministro ainda declarou que qualquer ajuda seria bem-vinda. O bombardeio direto marca o sétimo dia de conflito entre Israel e Irã, com o registro de dezenas de feridos. Com as declarações de Netanyahu, o Irã se defendeu e disse que o alvo eram instalações militares.





Em entrevista ao Conexão Record News, Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, explica que existem sinalizações de um apoio dos Estados Unidos, além do envio de embarcações britânicas e a presença de aeronaves alemãs sinalizadas na região. No entanto, o professor contrapõe que, na União Europeia, não existe um consenso, com nove países do bloco solicitando um bloqueio econômico e militar a Israel, como maneira de reduzir tensões e evitar novos ataques.