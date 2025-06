Estados Unidos avaliam ofensiva contra o Irã nos próximos dias Hospital atingido, reação israelense e reuniões diplomáticas ampliam tensão; Governo dos EUA considera intervenção direta, diz agência Internacional|Do R7, em Brasília 19/06/2025 - 15h38 (Atualizado em 19/06/2025 - 16h48 ) twitter

Decisão sobre Irã também seria fundamental para a própria gestão de Donald Trump Casa Branca/Joyce N. Boghosian - 14.03.2025

O governo norte-americano discute internamente uma possível resposta militar ao Irã, em meio ao agravamento dos confrontos com Israel. A movimentação ganhou força nos últimos dias, após disparos iranianos atingirem um hospital em território israelense.

Fontes com acesso às reuniões, ouvidas pela agência de notícias Bloomberg, afirmam que diferentes setores do governo americano foram instruídos a se preparar para ações imediatas, nos próximos dias.

Nesta quinta-feira (19), um projétil lançado pelo Irã atingiu o hospital Soroka, no sul de Israel, durante a madrugada. O prédio estava parcialmente desocupado por decisão das autoridades locais, o que evitou mortes.

O ataque elevou a tensão diplomática e militar entre os dois países, com o premiê Benjamin Netanyahu prometendo uma retaliação proporcional contra o governo iraniano.

Israel ampliou a ofensiva aérea nas horas seguintes. Segundo o ministro da Defesa, Israel Katz, instalações ligadas à estrutura estatal iraniana passaram a ser alvo direto, visando “neutralizar ameaças” e enfraquecer o poder político do país.

O nome do líder iraniano, Ali Khamenei, foi citado como responsável pela escalada.

Declarações de Trump

A possibilidade de envolvimento militar direto dos Estados Unidos começou a circular com mais intensidade após declarações públicas do presidente Donald Trump, que sugeriu disposição para apoiar ataques israelenses.

Embora tenha evitado confirmar qualquer decisão, afirmou que “todas as possibilidades estão em aberto” e que prefere aguardar o momento certo para anunciar eventuais ações.

Enquanto isso, interlocutores diplomáticos tentam abrir canais de negociação. O assessor presidencial dos Emirados Árabes, Anwar Gargash, publicou mensagem cobrando o fim dos ataques e a reativação de mecanismos de diálogo.

Ele classificou a atual fase como decisiva para o equilíbrio político na região.

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, defendeu uma solução diplomática e negou qualquer intenção bélica envolvendo armamentos nucleares.

Ele tem reuniões previstas em Genebra com chanceleres da Alemanha, França e Reino Unido. A representante da União Europeia, Kaja Kallas, também participará.

No sábado (21), Araghchi seguirá para Istambul, onde a Organização da Cooperação Islâmica discute uma resposta conjunta ao avanço da guerra.

