Turista desaparece enquanto marido dormia em praia na Grécia

RESUMO DA NOTÍCIA Uma turista britânica desapareceu na praia de Ofrynio, Grécia, enquanto seu marido dormia.

Michele Ann Joy Bourda, de 59 anos, estava com seu marido, que é grego, na cidade de Cavala.

Ao acordar, o marido encontrou apenas os pertences da esposa e notificou as autoridades.

A organização Lifeline Hellas emitiu um "Silver Alert", indicando que a vida de Michele está em perigo, e a Guarda Costeira continua a busca. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Organização local emitiu o chamado "Silver Alert" para notificar desaparecimento Reprodução/Lifeline Hellas — 02.08.2025

Uma turista britânica desapareceu misteriosamente na praia de Ofrynio, na cidade de Cavala, na Grécia, nesta sexta-feira (1º). Michele Ann Joy Bourda, de 59 anos, estava acompanhada do marido no momento do desaparecimento.

Segundo a imprensa local, Michele e o marido, que é grego, vinham da cidade de Serres. Na praia, o marido adormeceu em uma das espreguiçadeiras e, ao acordar, encontrou somente os pertences da esposa.

As autoridades locais foram acionadas e não localizaram a mulher. A organização Lifeline Hellas emitiu um “Silver Alert”, que notifica o desaparecimento. “Sua vida está em perigo”, diz o alerta. A Guarda Costeira segue a busca pela desaparecida.

*Sob supervisão de Fabíola Glenia, editora-chefe do R7

