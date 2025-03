TV japonesa manipula entrevista e sugere falsamente que chineses comem corvos Manipulação foi revelada e gerou indignação, levando a emissora a reconhecer a falha e publicar um pedido de desculpas Internacional|Do R7 28/03/2025 - 22h12 (Atualizado em 28/03/2025 - 22h12 ) twitter

Sede da Nippon Television Network Corp. em Minato, Tóquio Reprodução/X - @ivanfamil

A emissora japonesa Nippon Television Network Corp. admitiu ter manipulado a entrevista de uma mulher chinesa para insinuar, de forma errônea, que a população da China se alimenta de corvos. O caso gerou forte repercussão e levou a emissora a publicar um pedido de desculpas em seu site na quinta-feira (27).

O episódio ocorreu no programa de variedades “Monday Late Show”, exibido em 24 de março. Durante uma reportagem sobre mudanças para Tóquio na primavera, uma mulher chinesa foi entrevistada e comentou sobre a escassez de corvos na China.

Entretanto, a equipe de produção editou deliberadamente suas falas, atribuindo-lhe declarações como: “É porque todo mundo os come” e “basta cozinhá-los e comê-los”. A mulher, no entanto, nunca fez tais afirmações.

A manipulação foi revelada e gerou indignação, levando a Nippon Television a reconhecer a falha e publicar um comunicado oficial. “Como um meio de comunicação de TV, esse incidente nunca deveria ter ocorrido. Pedimos sinceras desculpas à mulher que concordou em ser entrevistada e aos espectadores do programa”, afirmou a emissora, garantindo que revisará seus processos internos para evitar novos episódios semelhantes.

No pedido de desculpas, a Nippon Television ainda assumiu total responsabilidade pela edição enganosa e destacou que a entrevistada colaborou de boa-fé, sem qualquer envolvimento na manipulação das falas.

A emissora também solicitou que não fossem feitas declarações difamatórias contra a mulher e pediu que imagens e trechos da entrevista não fossem compartilhados nas redes sociais.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp