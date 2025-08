Ucrânia ataca refinarias de petróleo russas em retaliação a bombardeios Comunicado afirma que as refinarias de Riazã e Novokuibyshevsk foram atingidas Internacional|Do Estadão Conteúdo 02/08/2025 - 09h48 (Atualizado em 02/08/2025 - 09h48 ) twitter

Forças ucranianas afirmam ter danificado uma fábrica militar na região de Penza Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

As Forças Armadas da Ucrânia afirmaram neste sábado (2) que realizaram ataques bem-sucedidos contra “infraestruturas críticas” da Rússia, incluindo duas refinarias de petróleo, em resposta aos recentes bombardeios russos contra cidades ucranianas .

Segundo comunicado divulgado pelo Comando Militar por meio do Telegram, foram atingidas as refinarias de Riazã e Novokuibyshevsk, duas das maiores do país, segundo a estatal que as administra, além de um depósito de combustível na região de Voronej.

De acordo com o comunicado, “foi confirmado o impacto em empresas da indústria de refino de petróleo do país ocupante Rússia”. Além disso, drones ucranianos atacaram com sucesso “a base de combustíveis e lubrificantes ‘Anna Naftoprodukt’ na região de Voronej”.

As forças ucranianas também disseram ter danificado uma fábrica militar na região de Penza. Segundo o texto, “foi atingida a empresa Elektroprylad, que se especializa na produção de sistemas de telecomunicações protegidos, equipamentos criptográficos e placas de circuito para equipamentos militares”.

‌



O ataque, segundo Kiev, foi uma retaliação direta aos “recentes ataques terroristas da Rússia contra cidades ucranianas, que resultaram em civis mortos e feridos”. O texto afirma que explosões e incêndios foram registrados nos locais atingidos e que informações mais detalhadas sobre as consequências dos ataques estão sendo apuradas.

Os militares ucranianos prometeram manter os ataques até um cessar-fogo completo da “agressão armada da Federação Russa contra a Ucrânia”.

