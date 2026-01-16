‘Um alerta à China’, afirma especialista sobre cooperação militar entre Japão e EUA Acordo entre norte-americanos e japoneses é fechado e vai gerar aumento na produção conjunta de equipamentos de defesa

Após o início da acirrada disputa diplomática entre Japão e China, desencadeada por uma polêmica com Taiwan, o arquipélago asiático concordou, ao lado dos Estados Unidos, em aumentar a produção conjunta de equipamentos de defesa.

Segundo as informações, a produção de mísseis, expansão da presença militar nas águas do sudoeste do Japão e cooperação nas cadeias de suprimentos como minerais críticos estão dentro dos termos acordados.

“A avaliação é que isso é um alerta à China. A nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, já disse que se a China atacar Taiwan, o Japão vai revidar. O Japão [...] hoje é um grande aliado dos Estados Unidos na região da Ásia Pacífico, e é claro que a China não gosta disso que está acontecendo e tem feito os maiores exercícios militares da história no entorno de Taiwan [...] São nações vizinhas, mas que não têm historicamente um bom relacionamento”, explicou o especialista em relações internacionais Vitelio Brutolin, em entrevista ao Conexão Record News desta sexta (16).

