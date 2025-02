Usuários da Meta reclamam por seguir automaticamente perfil de Trump; empresa nega Meta disse que as contas são gerenciadas pela Casa Branca e que, quando muda a presidência, o conteúdo da conta é alterado Internacional|Do R7 22/01/2025 - 17h28 (Atualizado em 22/01/2025 - 19h05 ) twitter

A troca do perfil @potus, de Joe Biden para Donald Trump, aconteceu ainda na segunda-feira (20), em meio à posse do republicano Reprodução/Instagram/@potus

Alguns usuários do Instagram e Facebook, redes sociais da empresa Meta, criticaram a companhia nesta quarta-feira (22) por supostamente seguirem automaticamente o presidente Donald Trump e o vice J.D. Vance após a posse da nova administração. A Meta negou as acusações de que usuários tenham sido obrigados a seguir automaticamente os perfis.

A empresa ainda disse que as contas são gerenciadas pela Casa Branca e que, quando há a transição entre presidentes, o conteúdo da conta é alterado. Isso significa que qualquer pessoa que estivesse seguindo a conta oficial do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, da sua vice-presidente, Kamala Harris, e da primeira-dama Jill Biden, irá seguir automaticamente a conta do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seu vice, J.D. Vance, e da primeira-dama Melania.

“As pessoas não foram obrigadas a seguir automaticamente nenhuma das contas oficiais do Facebook ou Instagram do presidente, vice-presidente ou primeira-dama. Essas contas são gerenciadas pela Casa Branca, então, com uma nova administração, o conteúdo dessas páginas muda”, afirmou Andy Stone, porta-voz da Meta, em uma publicação no Threads, outra rede social da Meta.

“Esse é o mesmo procedimento que seguimos durante a última transição presidencial. Pode levar algum tempo para que as solicitações de seguir e deixar de seguir sejam processadas, pois essas contas mudam de mãos”, acrescentou o porta-voz.

A troca do perfil @potus, de Joe Biden para Donald Trump, aconteceu ainda na segunda-feira (20), em meio à posse do republicano. Ao mesmo tempo, a conta @vp, que estava sendo usada pela então vice-presidente Kamala Harris, foi repassada para J.D. Vance.

A cantora Demi Lovato disse que isso aconteceu com ela no caso da conta @vp, de J.D. Vance. “Deixei de seguir esse cara duas vezes hoje”, afirmou a artista em seus stories no Instagram. “Que negócio sombrio, Meta”

“Só um aviso: a Meta seguiu automaticamente o novo perfil @potus de Trump no Facebook para mim. Eu não fiz isso sozinho”, disse outro internauta no X, antigo Twitter.

