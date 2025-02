Maioria dos americanos apoia políticas de Trump; veja análise

“Já era de esperar que [ele] chegasse com bastante força”, comenta Manuel Furriela, mestre em direito internacional, ao Conexão Record News nesta quarta-feira (22) sobre aprovação de 47% de Donald Trump em primeira pesquisa de opinião. Para o pesquisador, grande parte da população americana se vê representada pelo presidente por concordar com suas políticas de imigração, o que é evidenciado pela vitória do presidente no voto popular, algo que ele não conquistou em sua primeira eleição.