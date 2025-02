Declarações polêmicas sobre Gaza fazem parte da estratégia de Trump, segundo especialista

A declaração recente do presidente americano Donald Trump, em que sugere que a faixa de Gaza seja ocupada e reconstruída pelos Estados Unidos , foi recebida negativamente por membros do partido Republicano. Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (6), o analista internacional Vitelio Brustolin avalia que a fala do presidente pode ser uma estratégia de negociação. O professor pensa que, por meio de ameaças, Trump tenta convencer os países do Oriente Médio a se responsabilizar com a reconstrução do território palestino.



Dois congressistas republicanos rejeitaram a ideia defendida por Trump de que os Estados Unidos ocupem Gaza. Para eles, o envolvimento americano na região, seja com tropas ou financiamento, vai contra a doutrina de “América primeiro” defendida pelo próprio presidente. A Casa Branca recuou na fala do presidente após a repercussão negativa e afirmou que o país será presente nas negociações sobre a reconstrução do território palestino, mas não pagará por isso.