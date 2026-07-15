‘Velocidade do créu’: colchão que ‘quica’ sozinho para casais viraliza e divide opiniões
Cama possui tecnologia de elasticidade com intensidades que podem ser controladas
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Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Uma empresa chinesa criou um colchão que “quica” sozinho para casais. Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram pessoas se divertindo ao testar a elasticidade da cama.
O colchão conta com uma tecnologia que faz a pessoa deitada no centro pular de acordo com a intensidade escolhida.
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Em um dos registros, que parece ter sido gravado em uma exposição da marca, um homem aparece deitado enquanto a cama impulsiona seu corpo. “Preciso ter isso no meu quarto agora mesmo”, diz um usuário no X.
“Hmm... mas por quê? Ah... por causa do declínio populacional na China!”, comentou outro, fazendo referência às medidas chinesas para incentivar casais a terem filhos.
Outro vídeo mostra uma mulher testando o colchão enquanto um homem controla a intensidade da tecnologia com um controle. Quando ele ativa a função de “pular”, ela tem uma crise de riso e tenta sair da cama.
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