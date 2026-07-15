‘Velocidade do créu’: colchão que ‘quica’ sozinho para casais viraliza e divide opiniões Cama possui tecnologia de elasticidade com intensidades que podem ser controladas

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma empresa chinesa desenvolveu um colchão que "quica" sozinho, viralizando nas redes sociais.

O colchão possui tecnologia que faz a pessoa pular com intensidade ajustável.

Usuários nas redes sociais comentam sobre o produto, associando-o a medidas para aumentar a população na China.

Vídeos mostram pessoas testando o colchão, destacando reações de diversão e surpresa. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Vídeos que circulam na internet mostram as pessoas testando o colchão Reprodução/X @interesting_aIl

Uma empresa chinesa criou um colchão que “quica” sozinho para casais. Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram pessoas se divertindo ao testar a elasticidade da cama.

O colchão conta com uma tecnologia que faz a pessoa deitada no centro pular de acordo com a intensidade escolhida.

‌



Em um dos registros, que parece ter sido gravado em uma exposição da marca, um homem aparece deitado enquanto a cama impulsiona seu corpo. “Preciso ter isso no meu quarto agora mesmo”, diz um usuário no X.

“Hmm... mas por quê? Ah... por causa do declínio populacional na China!”, comentou outro, fazendo referência às medidas chinesas para incentivar casais a terem filhos.

‌



Chinese bed company introduced unique model of bed for couples pic.twitter.com/NBavCMhDpo — Interesting AF (@interesting_aIl) December 17, 2025

Outro vídeo mostra uma mulher testando o colchão enquanto um homem controla a intensidade da tecnologia com um controle. Quando ele ativa a função de “pular”, ela tem uma crise de riso e tenta sair da cama.

Chinese mattress company has invented a bouncing bed to "help" couplespic.twitter.com/OU9BBqDwgx — Interesting things (@awkwardgoogle) March 26, 2025

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da RECORD, no WhatsApp