Irã registra caso raro de síndrome da cabeça caída por uso de drogas Paciente de 23 anos conseguiu realinhar o pescoço para a posição correta após passar por cirurgia Internacional|Do R7 06/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/05/2025 - 02h00 )

Segundo os médicos, jovem mantinha a coluna excessivamente curvada por longos períodos após o uso de anfetamina Reprodução/PubMed Central

A cabeça de um jovem de 23 anos caiu em um ângulo de 90 graus porque os músculos do pescoço não conseguiam mais sustentá-la. A condição grave conhecida como síndrome da cabeça caída teria sido causada por anos de abuso de drogas. O caso inédito foi relatado recentemente por médicos do Irã.

“Descobrimos que o abuso de drogas contribuiu para o desenvolvimento incomum de cifose cervical grave e complicada. A droga não tem efeito direto nas alterações musculoesqueléticas. Em vez disso, há um efeito indireto: quando o paciente usa a droga, ele permanece em uma determinada posição por um longo período e, ao longo de meses, isso resulta em alterações musculoesqueléticas que levam à cifoescoliose”, escreveram os médicos iranianos em seu relato de caso na PubMed Central.

A cifoescoliose cervical, ou síndrome da cabeça caída, é uma condição médica grave caracterizada pela fraqueza dos músculos do pescoço, que os torna incapazes de suportar o peso da cabeça. Geralmente está associada a diversas condições neuromusculares, incluindo miopatia mitocondrial, miopatia congênita, doença do neurônio motor ou anormalidades anatômicas, como uma cabeça anormalmente grande. No entanto, esta é a primeira vez que ela é associada ao abuso de substâncias.

Os médicos relataram que o paciente havia tentado vários remédios tradicionais e à base de ervas, mas nenhum havia aliviado seus sintomas, então ele acabou procurando atendimento médico.

O paciente, não identificado, foi descrito como “vindo de uma origem socioeconomicamente desfavorecida”, com “um histórico médico significativo de transtorno depressivo maior e abuso de substâncias, incluindo dependência de heroína, ópio e anfetaminas”.

Médicos da Universidade de Medicina de Isfahan, no Irã, escreveram que “após cada episódio de uso de anfetamina, o paciente manteve consistentemente uma posição cifótica [curvatura excessiva da coluna vertebral para a frente] fixa do pescoço por longos períodos, levando a uma alteração progressiva em seu alinhamento cervical”.

Os exames dos nervos cranianos apresentaram resultados normais, assim como os testes de força muscular e função autonômica, mas uma tomografia computadorizada revelou uma deformidade de cifoescoliose afetando as vértebras C3, C4 e C5 do paciente. Após avaliar a gravidade do quadro, os médicos optaram por uma solução cirúrgica em três etapas para remover o osso deformado e realinhar o pescoço na posição correta.

A operação foi bem-sucedida, e o paciente conseguiu andar com um colar especial um dia depois e recebeu alta após três dias.

Após a cirurgia, ele passou por várias consultas psiquiátricas e conseguiu abandonar os medicamentos. Um acompanhamento de um ano revelou melhora satisfatória no alinhamento e correção da posição da coluna cervical.

