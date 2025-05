Filhote de elefante chama a atenção de turistas por seu carisma e inteligência na Tailândia

Uma turista se encantou com o “abraço” seguido de um beijo fofo de um filhote de elefante na Tailândia . Para fechar o pacote de interações para aquecer o coração, o esperto animal ainda pegou um chapéu que estava no chão e colocou na cabeça da visitante. Apesar de o animal ser adestrado, as cenas não deixam de impressionar pela inteligência e simpatia.