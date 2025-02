Vídeo mostra ‘carro voador’ sobrevoando outro veículo durante teste nos EUA Fabricante diz que protótipo decola verticalmente e já acumula mais de três mil pré-encomendas Internacional|Do R7 24/02/2025 - 16h37 (Atualizado em 24/02/2025 - 16h37 ) twitter

Vídeo mostra 'carro voador' sobrevoando outro veículo durante teste nos EUA

Uma fabricante de transportes elétricos dos Estados Unidos divulgou imagens de um veículo, que ela diz ser o primeiro “carro voador” do mundo, sobrevoando um carro durante testes em uma via pública na Califórnia.

O vídeo, publicado com uma nota à imprensa na última quarta-feira (19), mostra o protótipo da empresa, um veículo preto, decolando verticalmente. Ele se estabiliza no ar por alguns segundos e, em seguida, sobrevoa um SUV que está estacionado na rua antes de retornar ao solo. O voo dura cerca de 30 segundos.

Outras imagens divulgadas pela montadora mostram o protótipo sobrevoando um segundo veículo, desta vez em uma zona rural. O carro também leva cerca de 30 segundos para pousar depois da decolagem.

“Embora existam vídeos anteriores de carros dirigindo e usando uma pista para decolar, vídeos de voos cativos e táxis voadores eVTOL decolando, este é o primeiro vídeo divulgado publicamente de um carro dirigindo e decolando verticalmente”, diz o comunicado.

‌



Na nota à imprensa, a Alef Aeronautic também diz que a demonstração foi realizada em uma estrada devidamente fechada, longe de pessoas “sob ou perto da rota de voo”, e concluída sem nenhum incidente.

O veículo em questão é chamado de Modelo Zero. O site da empresa diz que ele é totalmente elétrico, pode ser dirigido em vias públicas e tem capacidade tanto de decolagem quanto de pouso vertical.

‌



Diferente de outros modelos, que apostam em designs com rotores expostos e asas dobráveis, o protótipo exibe um visual mais próximo ao de um carro convencional. De acordo com a fabricante, as pás de rotor ficam escondidas dentro do chassi, o que permitiria que o veículo circulasse em ruas comuns.

“Estamos construindo uma solução para o congestionamento moderno”, diz o site da companhia, que também afirma que o protótipo já atraiu mais de 3.300 pré-encomendas, embora ainda seja apenas um protótipo.

‌



Graças a parcerias com empresas que fornecem peças para gigantes como Airbus e Boeing, o “carro voador” deve começar a ser produzido ainda este ano, segundo a empresa. O preço inicial de venda deve girar em torno de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,6 milhão).

“Este teste representa uma prova importante de tecnologia e esperamos que seja um marco para mostrar à humanidade que um novo tipo de transporte é possível”, disse Jim Dukhovny, CEO da montadora.

Apesar do entusiasmo, o espaço interno é um desafio: o cockpit comporta apenas “uma pessoa e meia”, o que pode limitar a experiência de levar um acompanhante. A Alef, no entanto, planeja lançar futuramente uma versão mais acessível, com preço estimado em US$ 35 mil (cerca de R$ 190 mil), mirando um público mais amplo.