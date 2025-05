Jovem desaparece após ataque de crocodilo em rio na Índia Tragédia reacendeu temor sobre presença de animais na região Internacional|Do R7 13/05/2025 - 21h00 (Atualizado em 13/05/2025 - 21h11 ) twitter

Presença de crocodilos é comum nos rios dessa região da Índia Pexels/Pixabay

Um jovem de 25 anos, identificado como Sidharth Mallick, desapareceu na segunda-feira (12) após ter sido supostamente atacado por um crocodilo no rio Kharasrota, no distrito de Jajpur, na Índia. O incidente ocorreu enquanto o rapaz cuidava do gado junto a outros vaqueiros locais.

Segundo relatos, Mallick se abaixou para beber água do rio quando foi surpreendido pelo animal, que o arrastou repentinamente para as profundezas. Colegas presentes no momento da tragédia tentaram localizar o jovem, mas não tiveram sucesso e acionaram moradores e autoridades locais para iniciar uma operação de busca.

Policiais e equipes de resgate foram enviados rapidamente ao local, mas não conseguiram encontrar o corpo de Mallick. Com o passar das horas, as esperanças de encontrá-lo com vida diminuíram consideravelmente, aumentando o clima de tensão entre os habitantes da região.

Testemunhas descreveram a cena como chocante e repentina, reforçando o medo já existente na comunidade sobre os crocodilos que habitam o rio. Incidentes semelhantes já haviam sido registrados anteriormente, o que aumentou a indignação da população diante da falta de medidas preventivas.

Diante do ocorrido, moradores exigem ações imediatas das autoridades, como a instalação de placas de alerta, barreiras de contenção e patrulhamento das margens do rio, especialmente nas áreas onde atividades de pastoreio e lazer são comuns.

O Departamento Florestal do Estado de Odisha foi cobrado para tomar providências urgentes diante da crescente ameaça representada pelos crocodilos na região. A falta de ação do poder público tem sido duramente criticada por líderes locais e moradores, que agora vivem sob um clima de medo e revolta.

Enquanto as buscas continuam, a vila onde o rapaz morava permanece em estado de luto e comoção. A tragédia deixou marcas profundas na comunidade, que se mobiliza em torno da família de Mallick e cobra respostas sobre a segurança nas áreas de risco.

