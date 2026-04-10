Artemis: animação da Nasa tem 'bola de fogo' e resgate noturno com paraquedas e helicópteros

Os quatro astronautas da Artemis II retornam hoje à Terra, no primeiro voo tripulado à Lua em mais de meio século, a bordo da nave Orion, que tem forma de gota. O impacto com o mar vai acontecer na costa sul da California.

A Nasa divulgou um vídeo com uma animação para mostrar como será a entrada na atmosfera e o retorno à Terra. A nave deverá atingir até 38 mil km/h e vencer uma temperatura externa de 2.800ºC, metade do registrado no Sol. O áudio está em inglês.

Se tudo correr bem, a cápsula com os americanos Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch e o canadense Jeremy Hansen vai tocar a superfície da água, perto de San Diego, por volta das 21h (horário de Brasília).

O quarteto partiu do Cabo Canaveral, na Flórida, no dia 1º de abril, para uma órbita inicial na Terra com um imenso foguete. Depois, contornaram o lado oculto da Lua e atingiram a maior distância que um humano já chegou da Terra.

As imagens são da Reuters.