Brasileira que caiu em vulcão está em local de difícil acesso e condições climáticas adversas

Terreno íngreme e a névoa densa dificultam as buscas pela publicitária e mochileira, que é de Niterói (RJ). No vídeo, os socorristas dizem na língua local: 'Só conseguimos relatar a situação ao redor do local do desaparecimento, que ainda está coberto por uma névoa densa. Isso faz com que a visibilidade durante a caminhada seja limitada e, mesmo usando drone, não é possível operar de forma ideal'.

O acidente ocorreu às 19h (horário de Brasília) da última sexta-feira (19).

Até o agora, as autoridades brasileiras na Indonésia disseram que acompanham o caso. “A Embaixada em Jacarta está em contato com as autoridades locais sobre o caso desde cedo da manhã da Indonésia. O local é de difícil acesso, mas os indonésios estão empenhados no resgate. A embaixada segue acompanhando operação”, diz a nota oficial.