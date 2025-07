Casa é arrastada por enchente que deixou ao menos 3 mortos no Novo México, nos EUA

As fortes chuvas que atingiram a região de Ruidoso, no sul do Novo México, Estados Unidos, causaram inundações repentinas que deixaram ao menos três mortos e provocaram dezenas de resgates, de acordo com a emissora local CBS. Um vídeo publicado nas redes sociais por Kaitlyn Carpenter, moradora local, mostra uma casa inteira sendo levada rio abaixo pela água durante as cheias.