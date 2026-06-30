China envia caças e navios de guerra para atol que é alvo de tensão com aliado histórico dos EUA

Unidades navais e aéreas do Exército de Libertação Popular fizeram, nesta terça-feira (30), patrulhas de prontidão de combate no mar territorial e no espaço aéreo de Huangyan Dao — conhecido no mundo como Atol ou Recife de Scarborough.

Os militares chineses disseram que Huangyan Dao é parte integrante do território chinês e que intensificaram as equipes de vigilância de prontidão ao redor da ilha desde junho. As Filipinas, aliadas históricas e estratégicas dos Estados Unidos, discordam.

"Tais patrulhas servem como uma contramedida eficaz para lidar com todo tipo de violação de direitos e atos provocativos", declarou o comando. "Elas visam salvaguardar firmemente a soberania territorial da China e manter a paz e a estabilidade no Mar do Sul da China."

O atol de Scarborough, uma cadeia de recifes e rochas, é um ponto de tensão desde que a China o tomou das Filipinas em 2012.

Os chineses mantêm o controle militar e pesqueiro de águas que pertencem às Filipinas, cujos pescadores frequentemente são expulsos de lá por patrulheiros do regime comunista.

As imagens são da Reuters.