China envia caças e navios de guerra para atol que é alvo de tensão com aliado histórico dos EUA
Atol de Scarborough, um recife de corais triangular no Mar do Sul da China, está localizado na Zona Econômica Exclusiva das Filipinas
Unidades navais e aéreas do Exército de Libertação Popular fizeram, nesta terça-feira (30), patrulhas de prontidão de combate no mar territorial e no espaço aéreo de Huangyan Dao — conhecido no mundo como Atol ou Recife de Scarborough.
Os militares chineses disseram que Huangyan Dao é parte integrante do território chinês e que intensificaram as equipes de vigilância de prontidão ao redor da ilha desde junho. As Filipinas, aliadas históricas e estratégicas dos Estados Unidos, discordam.
"Tais patrulhas servem como uma contramedida eficaz para lidar com todo tipo de violação de direitos e atos provocativos", declarou o comando. "Elas visam salvaguardar firmemente a soberania territorial da China e manter a paz e a estabilidade no Mar do Sul da China."
O atol de Scarborough, uma cadeia de recifes e rochas, é um ponto de tensão desde que a China o tomou das Filipinas em 2012.
Os chineses mantêm o controle militar e pesqueiro de águas que pertencem às Filipinas, cujos pescadores frequentemente são expulsos de lá por patrulheiros do regime comunista.
As imagens são da Reuters.
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