Ucrânia ataca Moscou e destrói refinaria; veja

A Ucrânia lançou um grande ataque com drones contra Moscou nesta quinta-feira.

Uma refinaria de petróleo da capital russa foi atingida pela segunda vez nesta semana, no que Kiev classificou como uma resposta a um ataque que danificou um mosteiro de quase 1.000 anos na capital ucraniana.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostrou o momento da explosão na instalação petrolífera localizada no distrito densamente povoado de Kapotnya, no sudeste da cidade. A refinaria abastece a capital russa.

Um edifício residencial nos arredores de Moscou também foi atingido.

'Não queremos essa guerra, nunca quisemos, e todos sabem disso, inclusive nossos parceiros', disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, em uma mensagem de voz enviada a repórteres em um grupo do WhatsApp. "Mas, se a Ucrânia pegar fogo, sua Moscou também pegará fogo', ele completou.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que 555 drones foram abatidos em todo o país, e afirmou que 180 foram derrubados apenas nos arredores de Moscou. Segundo autoridades locais, 16 pessoas ficaram feridas.

A agência estatal Tass informou que o ataque à capital foi um dos maiores deste ano.

Mais de quatro anos após a invasão em larga escala da Rússia, a Ucrânia tem intensificado ataques de longo alcance contra a infraestrutura energética russa.

Kiev descreve a ofensiva como demonstração de sua capacidade crescente para pressionar a Rússia a aceitar um acordo de paz.

As informações são da agência de notícias Reuters.