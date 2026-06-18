Ucrânia ataca Moscou e destrói refinaria; veja
Ministério da Defesa da Rússia disse que 555 drones foram abatidos em todo o país
A Ucrânia lançou um grande ataque com drones contra Moscou nesta quinta-feira.
Uma refinaria de petróleo da capital russa foi atingida pela segunda vez nesta semana, no que Kiev classificou como uma resposta a um ataque que danificou um mosteiro de quase 1.000 anos na capital ucraniana.
Um vídeo publicado nas redes sociais mostrou o momento da explosão na instalação petrolífera localizada no distrito densamente povoado de Kapotnya, no sudeste da cidade. A refinaria abastece a capital russa.
Um edifício residencial nos arredores de Moscou também foi atingido.
'Não queremos essa guerra, nunca quisemos, e todos sabem disso, inclusive nossos parceiros', disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, em uma mensagem de voz enviada a repórteres em um grupo do WhatsApp. "Mas, se a Ucrânia pegar fogo, sua Moscou também pegará fogo', ele completou.
O Ministério da Defesa da Rússia disse que 555 drones foram abatidos em todo o país, e afirmou que 180 foram derrubados apenas nos arredores de Moscou. Segundo autoridades locais, 16 pessoas ficaram feridas.
A agência estatal Tass informou que o ataque à capital foi um dos maiores deste ano.
Mais de quatro anos após a invasão em larga escala da Rússia, a Ucrânia tem intensificado ataques de longo alcance contra a infraestrutura energética russa.
Kiev descreve a ofensiva como demonstração de sua capacidade crescente para pressionar a Rússia a aceitar um acordo de paz.
As informações são da agência de notícias Reuters.
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