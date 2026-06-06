Tensão na Ásia: China envia caças com mísseis com infravermelho para expulsar navio holandês
Fragata de guerra europeia permitiu a decolagem de helicóptero que vai a bordo, o que irritou ainda mais as Forças Armadas
A China emitiu um firme alerta contra o que chamou de repetidas provocações e incursões estrangeiras no Mar da China Meridional, enquanto suas forças armadas fizeram operações rápidas e coordenadas para defender a soberania nacional e os direitos marítimos.
Os incidentes mais recentes incluíram exercícios militares conjuntos entre os EUA e as Filipinas perto da Ilha Huangyan, em resposta aos quais os navios chineses enviaram patrulhas e missões de fiscalização.
O principal desgaste, porém, ocorreu com uma embarcação de guerra da Holanda chamada De Ruyter, que, supostamente, invadiu ilegalmente as águas territoriais chinesas ao redor das Ilhas Xisha e foi expulsa.
A fragata holandesa chegou a enviar um helicóptero para o espaço aéreo chinês, o que provocou uma resposta de alto nível do Exército de Libertação Popular.
Dois navios da Marinha chinesa se aproximaram e afastaram o navio de guerra holandês a curta distância, enquanto outra embarcação emitiu avisos ao helicóptero holandês NH-90. Caças armados com mísseis ar-ar PL-10 também foram enviados para garantir a expulsão.
"Esta operação de expulsão foi de um nível completamente diferente em comparação com as anteriores. Se fosse utilizado bloqueio eletrônico ativo, as comunicações, os links de dados e os sistemas de radar do navio expulso ficariam cegos e inoperantes, afetando gravemente sua navegação e ações, deixando os comandantes e a tripulação em estado de extremo medo. Os Países Baixos são reincidentes. Anteriormente, realizaram as chamadas travessias e provocações de 'liberdade de navegação' perto do Estreito de Taiwan. Desta vez, não só realizaram operações no Mar da China Meridional, como também enviaram um helicóptero, o que é uma provocação ainda mais grave. Os militares holandeses deveriam refletir sobre o impacto real de suas ações", disse Du Wenlong, especialista militar e comentarista.
Em maio, o porta-voz do Ministério da Defesa chinês, Jiang Bin, cobrou a Holanda a interromper imediatamente suas manobras arriscadas e provocativas e pediu a todas as forças estrangeiras que gerenciem rigorosamente suas operações na linha de frente para evitar possíveis incidentes marítimos ou aéreos.
As imagens foram obtidas pela Reuters.
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