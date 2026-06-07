Aliado da China, Kim Jong-un mostra arsenal e manda triplicar produção de mísseis

O líder norte-coreano visitou uma importante fábrica de munições e ordenou um aumento de 2,5 vezes na capacidade de produção de mísseis nos próximos cinco anos, informou a mídia estatal neste domingo (7).

Fotografias divulgadas pela mídia estatal mostraram Kim visitando as instalações e conversando com autoridades. Munições, supostamente ogivas de mísseis, também estavam visíveis, segundo a agência de notícias Yonhap.

Esta será a primeira visita de Xi à Coreia do Norte em quase sete anos. O Ministério das Relações Exteriores da China informou que o comunista se reunirá com Kim para discutir as relações bilaterais e assuntos de interesse comum. Pequim busca fortalecer os laços com Pyongyang, seu único aliado formal por tratado.

As imagens são da agência Reuters.