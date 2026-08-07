China manda navios e aeronaves para região sob tensão e ameaça aliado dos EUA: 'Atol é nosso'
Militares acusam Filipinas de violar soberania territorial chinesa na região do Banco de Scarborough (ou Huangyan Dao para os chineses)
Um porta-voz da defesa da China afirmou, nesta sexta-feira (7), que os exercícios militares e treinamentos de aplicação da lei nas imediações de Huangyan Dao (também conhecido no Ocidente como Atol ou Banco de Scarborough) e suas águas adjacentes servem como um alerta sério contra violações e provocações por parte das Filipinas.
O porta-voz do Ministério da Defesa Nacional da China, Chen Xi, fez essas declarações em resposta a uma consulta da imprensa sobre os exercícios militares e treinamentos de aplicação da lei chineses nas águas territoriais e no espaço aéreo de Huangyan Dao, bem como nas áreas circundantes, após as Filipinas terem apresentado, na ONU, a sua suposta carta náutica oficial de Huangyan Dao e das zonas marítimas adjacentes.
"Huangyan Dao é território inerente da China, que tem exercido soberania e jurisdição sobre Huangyan Dao de forma contínua, pacífica e efetiva, sendo o único país autorizado pelo direito internacional a declarar as linhas de base do mar territorial de Huangyan Dao. As ações relevantes do lado filipino violaram gravemente a soberania territorial da China, o direito internacional e as normas básicas das relações internacionais. Tais ações são ilegais, nulas e sem efeito", disse Chen.
"Nossos exercícios servem como um alerta sério contra violações e provocações por parte das Filipinas. Essas são medidas necessárias e legítimas para salvaguardar nossa soberania sobre Huangyan Dao, bem como nossos direitos e interesses", observou.
"De fato, desde a sua independência em 1946, as Filipinas têm expandido suas reivindicações territoriais e de águas jurisdicionais por meio de legislação interna, ao mesmo tempo em que alegam seguir o direito internacional. Tal comportamento gerou ampla desconfiança e insatisfação, bem como firme oposição por parte de outros países litorâneos do Mar do Sul da China", disse o porta-voz do Ministério da Defesa chinês.
"Instamos o lado filipino a cessar imediatamente seus atos ilegítimos que violam a soberania territorial e os direitos e interesses marítimos da China, bem como a interromper suas provocações e propaganda. As forças armadas chinesas adotarão contramedidas firmes e eficazes contra quaisquer tentativas provocativas de criar tumultos e incitar problemas no Mar do Sul da China", afirmou Chen.
O Comando do Teatro Sul do Exército de Libertação Popular fez um exercício conjunto naval e aéreo no mar territorial e no espaço aéreo de Huangyan Dao e áreas adjacentes em 1º de agosto, visando salvaguardar a soberania territorial e os direitos e interesses marítimos da China.
As imagens são da Reuters.
Últimas
Seca histórica revela navios afundados de propósito por nazistas na 2ª Guerra Mundial
Em Budapeste, na Hungria, moradores acharam uma bomba sob uma ponte, que foi fechada para a circulação de carros
Carro vai parar dentro de ônibus após motorista perder o controle do veículo
Condutor tentou desviar de outro automóvel e bateu no canteiro central da via, atingindo o coletivo
Drone da Ucrânia cai em praia lotada e mata 3 crianças na Rússia
Mais quatro adultos também não resistiram à explosão que atingiu um resort em Gelendzhik, no Mar Negro
Com bombas e viaturas, guarda espanhola tenta conter multidão de imigrantes em Ceuta
Chefe do governo local de Ceuta afirmou que cerca de 60 mil pessoas haviam atravessado a fronteira; 57 mortos estão confirmados
Adolescentes são flagrados 'surfando' em trem em movimento; veja imagens
Jovens têm entre 12 e 14 anos; um deles carregava cartões de transporte roubados
Oriente Médio: Estados Unidos e Irã voltam a trocar ataques
Escalada ameaça o frágil acordo diplomático entre os dois países
Ucrânia acerta 14 navios da Rússia com drones num único dia e publica vídeo para comemorar
Comandante militar responsável por veículos não tripulados afirmou que 90 embarcações russas foram atingidas na última semana
Estrutura de antiga fábrica desaba após incêndio de grandes proporções na República Tcheca
Operação para conter as chamas mobilizou 30 viaturas, um helicóptero e 300 bombeiros
Incêndio destrói fábrica de sapatos e deixa ao menos 28 mortos na China
Materiais altamente inflamáveis usados na fabricação teriam acelerado propagação das chamas
Urso invade hotel e assusta hóspede ao tentar abrir porta de quarto à força
Animal foi flagrado por câmeras de segurança enquanto andava pelos corredores e explorava o local
Multidão arromba supermercado para comprar climatizadores em meio ao calor extremo na Europa
Rede francesa anunciou lote promocional do produto e gerou disputa caótica entre moradores
Tropas russas avançam em direção a uma das regiões do 'Cinturão de Fortalezas'; entenda
Linha defensiva é central para os esforços de Kiev de manter o controle sobre Donetsk
Ucrânia pede licença aos EUA para fabricar mísseis Patriot
Segundo Zelensky, fornecimento de sistemas de defesa aérea é prioridade absoluta
Vulcão entra em erupção e lança coluna de cinzas a 450 metros de altura
Força da explosão também provocou ondas semelhantes a tsunamis no lago da cratera