China manda navios e aeronaves para região sob tensão e ameaça aliado dos EUA: 'Atol é nosso'

Um porta-voz da defesa da China afirmou, nesta sexta-feira (7), que os exercícios militares e treinamentos de aplicação da lei nas imediações de Huangyan Dao (também conhecido no Ocidente como Atol ou Banco de Scarborough) e suas águas adjacentes servem como um alerta sério contra violações e provocações por parte das Filipinas.

O porta-voz do Ministério da Defesa Nacional da China, Chen Xi, fez essas declarações em resposta a uma consulta da imprensa sobre os exercícios militares e treinamentos de aplicação da lei chineses nas águas territoriais e no espaço aéreo de Huangyan Dao, bem como nas áreas circundantes, após as Filipinas terem apresentado, na ONU, a sua suposta carta náutica oficial de Huangyan Dao e das zonas marítimas adjacentes.

"Huangyan Dao é território inerente da China, que tem exercido soberania e jurisdição sobre Huangyan Dao de forma contínua, pacífica e efetiva, sendo o único país autorizado pelo direito internacional a declarar as linhas de base do mar territorial de Huangyan Dao. As ações relevantes do lado filipino violaram gravemente a soberania territorial da China, o direito internacional e as normas básicas das relações internacionais. Tais ações são ilegais, nulas e sem efeito", disse Chen.

"Nossos exercícios servem como um alerta sério contra violações e provocações por parte das Filipinas. Essas são medidas necessárias e legítimas para salvaguardar nossa soberania sobre Huangyan Dao, bem como nossos direitos e interesses", observou.

"De fato, desde a sua independência em 1946, as Filipinas têm expandido suas reivindicações territoriais e de águas jurisdicionais por meio de legislação interna, ao mesmo tempo em que alegam seguir o direito internacional. Tal comportamento gerou ampla desconfiança e insatisfação, bem como firme oposição por parte de outros países litorâneos do Mar do Sul da China", disse o porta-voz do Ministério da Defesa chinês.

"Instamos o lado filipino a cessar imediatamente seus atos ilegítimos que violam a soberania territorial e os direitos e interesses marítimos da China, bem como a interromper suas provocações e propaganda. As forças armadas chinesas adotarão contramedidas firmes e eficazes contra quaisquer tentativas provocativas de criar tumultos e incitar problemas no Mar do Sul da China", afirmou Chen.

O Comando do Teatro Sul do Exército de Libertação Popular fez um exercício conjunto naval e aéreo no mar territorial e no espaço aéreo de Huangyan Dao e áreas adjacentes em 1º de agosto, visando salvaguardar a soberania territorial e os direitos e interesses marítimos da China.

As imagens são da Reuters.