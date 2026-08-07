Seca histórica revela navios afundados de propósito por nazistas na 2ª Guerra Mundial

Em 1944, com o avanço do Exército Vermelho pela Europa, tropas alemãs nazistas em retirada afundaram intencionalmente centenas de navios de guerra no rio Danúbio. Agora, com uma seca severa levando o rio a níveis mínimos recordes, a frota naufragada reemergiu.

A frota está entre uma série de itens revelados pela baixa das águas. Além de inúmeros naufrágios, restos do que poderia ser um mamute foram descobertos na Bulgária.

Os restos do animal foram encontrados em julho por um morador do vilarejo de Ryahovo, que notou a descoberta incomum no leito do rio. Os moradores então alertaram especialistas do Museu de História Regional na cidade vizinha de Ruse; eles estão examinando os restos para verificar se pertencem ao gigante pré-histórico.

No entanto, a seca também expôs algumas descobertas mais preocupantes. Em Osijek, na Croácia, especialistas removeram um projétil de artilharia encontrado no rio Drava. Em Budapeste, uma equipe de desarmamento de explosivos interditou brevemente uma importante ponte no centro da cidade após a descoberta dos restos de um projétil de 75 mm, datado da Segunda Guerra Mundial.

Mas, com a remoção do projétil, a nova ilha surgida no Danúbio rapidamente se tornou um local de visitação para os moradores, que aproveitaram para tirar fotos — algo raramente possível — bem no meio do rio.

Por toda a Europa Central, a queda nos níveis da água expôs bancos de areia e leitos de rios, deixando embarcações encalhadas e reduzindo o fluxo de água para usinas nucleares.

Na sexta-feira (7), o primeiro-ministro húngaro, Peter Magyar, afirmou que as chuvas na Áustria elevariam temporariamente os níveis das águas do Danúbio.

As imagens são da Reuters.