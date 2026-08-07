Seca histórica revela navios afundados de propósito por nazistas na 2ª Guerra Mundial
Em Budapeste, na Hungria, moradores acharam uma bomba sob uma ponte, que foi fechada para a circulação de carros
Em 1944, com o avanço do Exército Vermelho pela Europa, tropas alemãs nazistas em retirada afundaram intencionalmente centenas de navios de guerra no rio Danúbio. Agora, com uma seca severa levando o rio a níveis mínimos recordes, a frota naufragada reemergiu.
A frota está entre uma série de itens revelados pela baixa das águas. Além de inúmeros naufrágios, restos do que poderia ser um mamute foram descobertos na Bulgária.
Os restos do animal foram encontrados em julho por um morador do vilarejo de Ryahovo, que notou a descoberta incomum no leito do rio. Os moradores então alertaram especialistas do Museu de História Regional na cidade vizinha de Ruse; eles estão examinando os restos para verificar se pertencem ao gigante pré-histórico.
No entanto, a seca também expôs algumas descobertas mais preocupantes. Em Osijek, na Croácia, especialistas removeram um projétil de artilharia encontrado no rio Drava. Em Budapeste, uma equipe de desarmamento de explosivos interditou brevemente uma importante ponte no centro da cidade após a descoberta dos restos de um projétil de 75 mm, datado da Segunda Guerra Mundial.
Mas, com a remoção do projétil, a nova ilha surgida no Danúbio rapidamente se tornou um local de visitação para os moradores, que aproveitaram para tirar fotos — algo raramente possível — bem no meio do rio.
Por toda a Europa Central, a queda nos níveis da água expôs bancos de areia e leitos de rios, deixando embarcações encalhadas e reduzindo o fluxo de água para usinas nucleares.
Na sexta-feira (7), o primeiro-ministro húngaro, Peter Magyar, afirmou que as chuvas na Áustria elevariam temporariamente os níveis das águas do Danúbio.
As imagens são da Reuters.
Últimas
China manda navios e aeronaves para região sob tensão e ameaça aliado dos EUA: 'Atol é nosso'
Militares acusam Filipinas de violar soberania territorial chinesa na região do Banco de Scarborough (ou Huangyan Dao para os chineses)
Carro vai parar dentro de ônibus após motorista perder o controle do veículo
Condutor tentou desviar de outro automóvel e bateu no canteiro central da via, atingindo o coletivo
Drone da Ucrânia cai em praia lotada e mata 3 crianças na Rússia
Mais quatro adultos também não resistiram à explosão que atingiu um resort em Gelendzhik, no Mar Negro
Com bombas e viaturas, guarda espanhola tenta conter multidão de imigrantes em Ceuta
Chefe do governo local de Ceuta afirmou que cerca de 60 mil pessoas haviam atravessado a fronteira; 57 mortos estão confirmados
Adolescentes são flagrados 'surfando' em trem em movimento; veja imagens
Jovens têm entre 12 e 14 anos; um deles carregava cartões de transporte roubados
Oriente Médio: Estados Unidos e Irã voltam a trocar ataques
Escalada ameaça o frágil acordo diplomático entre os dois países
Ucrânia acerta 14 navios da Rússia com drones num único dia e publica vídeo para comemorar
Comandante militar responsável por veículos não tripulados afirmou que 90 embarcações russas foram atingidas na última semana
Estrutura de antiga fábrica desaba após incêndio de grandes proporções na República Tcheca
Operação para conter as chamas mobilizou 30 viaturas, um helicóptero e 300 bombeiros
Incêndio destrói fábrica de sapatos e deixa ao menos 28 mortos na China
Materiais altamente inflamáveis usados na fabricação teriam acelerado propagação das chamas
Urso invade hotel e assusta hóspede ao tentar abrir porta de quarto à força
Animal foi flagrado por câmeras de segurança enquanto andava pelos corredores e explorava o local
Multidão arromba supermercado para comprar climatizadores em meio ao calor extremo na Europa
Rede francesa anunciou lote promocional do produto e gerou disputa caótica entre moradores
Tropas russas avançam em direção a uma das regiões do 'Cinturão de Fortalezas'; entenda
Linha defensiva é central para os esforços de Kiev de manter o controle sobre Donetsk
Ucrânia pede licença aos EUA para fabricar mísseis Patriot
Segundo Zelensky, fornecimento de sistemas de defesa aérea é prioridade absoluta
Vulcão entra em erupção e lança coluna de cinzas a 450 metros de altura
Força da explosão também provocou ondas semelhantes a tsunamis no lago da cratera