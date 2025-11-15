Drone mostra fogo e fumaça subindo após grande explosão no parque industrial argentino

Um incêndio em um complexo industrial nos arredores da capital da Argentina, Buenos Aires, provocou uma forte explosão na noite desta sexta-feira (14). Apesar disso, segundo os bombeiros, nenhuma morte foi registrada até o momento.

Imagens de drones gravadas nesta madrugada de sábado (15) mostraram o incêndio e um grande volume de fumaça saindo dos edifícios após a explosão.

Segundo informações dos bombeiros, a explosão aconteceu após um incêndio em três edifícios que guardavam produtos agroquímicos na cidade de Carlos Spegazzini.

O prefeito da região disse que a origem do incêndio ainda não foi informada, mas que existem pessoas levemente feridas em residências próximas ao parque industrial.

De acordo com as autoridades, o principal terminal aéreo internacional da Argentina, Aeroporto de Ezeiza, opera normalmente. Ele está localizado a cerca de 15 quilômetros do local do acidente.

As imagens são da agência Reuters.