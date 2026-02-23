'El Mencho': passageiros entram em pânico em aeroporto do México após morte de líder de cartel

Vídeos de um turista no terminal registraram o desespero dos passageiros enquanto colunas de fumaça subiam sobre veículos em chamas do lado de fora.

A Reuters conseguiu verificar a localização por meio de imagens de arquivo, do piso, do interior e da sinalização dos estabelecimentos. A agência também confirmou a data dos vídeos, pois foram transmitidos ao vivo e confirmados por imagens do aeroporto.

Nemesio Oseguera, conhecido como "El Mencho", foi morto em uma operação militar , disseram autoridades mexicanas no domingo (22), enquanto o governo do país intensifica a pressão sobre os cartéis após ameaças de intervenção dos EUA.

O Ministério da Defesa do México informou que um tiroteio no estado de Jalisco, no oeste do país, deixou Oseguera gravemente ferido e ele morreu durante uma transferência aérea para a Cidade do México.

O ministério observou que as autoridades americanas forneceram "informações complementares". A operação desencadeou uma onda de violência, com carros incendiados e homens armados bloqueando rodovias em mais de meia dúzia de estados.

As imagens são da Reuters.