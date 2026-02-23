Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

'El Mencho': passageiros entram em pânico em aeroporto do México após morte de líder de cartel

Passageiros do aeroporto de Guadalajara entraram em pânico com atos que viam, através das vidraças, do lado de fora

Internacional|Do R7

  • Google News

Vídeos de um turista no terminal registraram o desespero dos passageiros enquanto colunas de fumaça subiam sobre veículos em chamas do lado de fora.

A Reuters conseguiu verificar a localização por meio de imagens de arquivo, do piso, do interior e da sinalização dos estabelecimentos. A agência também confirmou a data dos vídeos, pois foram transmitidos ao vivo e confirmados por imagens do aeroporto.

Nemesio Oseguera, conhecido como "El Mencho", foi morto em uma operação militar, disseram autoridades mexicanas no domingo (22), enquanto o governo do país intensifica a pressão sobre os cartéis após ameaças de intervenção dos EUA.

O Ministério da Defesa do México informou que um tiroteio no estado de Jalisco, no oeste do país, deixou Oseguera gravemente ferido e ele morreu durante uma transferência aérea para a Cidade do México.

O ministério observou que as autoridades americanas forneceram "informações complementares". A operação desencadeou uma onda de violência, com carros incendiados e homens armados bloqueando rodovias em mais de meia dúzia de estados.

As imagens são da Reuters.

  • trafico-de-drogas
  • crimes

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.