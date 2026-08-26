Enxurrada no Nepal: montanhas do Himalaia aceleram avalanche que destruiu área turística

Uma violenta enxurrada no Nepal, país situado no Himalaia, arrasou vilarejos e danificou estradas, pontes e redes de energia em uma região na fronteira com o Tibete, informaram as autoridades na quarta-feira (26).

Imagens feitas por testemunhas mostravam as águas da enchente avançando rapidamente pela região, com cenas de edificações e infraestrutura danificadas.

As autoridades haviam emitido alertas, para hoje, sobre enxurradas no Nepal.

As localidades de Syapru Besi e Timure, no distrito montanhoso de Rasuwa — que possui uma população de cerca de 50 mil habitantes —, foram gravemente afetadas, segundo autoridades, que também afetaram os moradores das margens do rio Bhote Koshi a buscarem áreas mais elevadas.

A causa da inundação não ficou clara, mas uma enxurrada letal ocorrida no mesmo rio no ano passado foi posteriormente atribuída ao esvaziamento de um lago glacial.

O Ministério de Recursos Hídricos do Nepal informou que projetos de geração de energia, por melho de hidrelétricas, estavam entre as infraestruturas danificadas pelas cheias, juntamente com estradas e pontes. O fornecimento de eletricidade na região foi interrompido em decorrência desses danos, acrescentou o governo.

As imagens são da Reuters.