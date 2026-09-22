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Assista à íntegra do discurso do presidente Donald Trump na Assembleia Geral da ONU

Republicano reafirmou que não aceitará que o Irã obtenha armas nucleares

Alerta Brasil|Do R7

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) nesta terça-feira (22). O republicano reafirmou que não aceitará que o Irã obtenha armas nucleares e disse que os EUA destruíram instalações ligadas ao programa nuclear iraniano após o fracasso das negociações


Trump também reivindicou protagonismo em acordos de paz no Oriente Médio, na libertação de reféns em Gaza e em mediações de conflitos em diferentes regiões do mundo, além de defender uma postura dura contra cartéis de drogas, governos adversários e iniciativas que, segundo ele, ameaçam a soberania americana.

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