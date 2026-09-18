Vídeo flagra tigresa siberiana guiando quatro filhotes em estrada na China; veja
Após o encontro, as autoridades florestais e a polícia florestal locais emitiram alertas de segurança para a área
Uma rara tigresa siberiana selvagem foi flagrada, em um raro registro, com seus quatro filhotes saudáveis, em um vídeo feito na província de Jilin, no nordeste da China, sinalizando a melhoria da qualidade do habitat na região.
Um morador local se deparou com a família de tigres na noite de quinta-feira (17) enquanto dirigia para casa por uma estrada florestal no condado de Wangqing.
As imagens que ele filmou com o celular mostram os quatro filhotes brincando na estrada antes de se afastarem agilmente quando os faróis do veículo os iluminaram, observados atentamente pela mãe.
O motorista permaneceu em silêncio, manteve a velocidade baixa e só seguiu viagem depois que toda a família havia saído da estrada.
Após o encontro, as autoridades florestais e a polícia florestal locais emitiram alertas de segurança para a área, continuaram monitorando os movimentos do tigre e intensificaram o patrulhamento ao longo das principais estradas florestais.
Também lembraram o público de manter a calma, afastar-se lentamente e relatar qualquer encontro com tigres siberianos selvagens.
Entre os grandes felinos mais ameaçados do mundo, o tigre siberiano é encontrado apenas nas florestas do nordeste da Ásia. Na China, sua população selvagem cresceu de 27 em 2017 para 72 este ano, segundo a Administração Nacional de Florestas e Pastagens.
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