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Avalanche no Nepal: idosa de 64 anos vence luta pela vida dez dias sob a lama

Chandika Shrestha foi localizada no quarto andar do prédio em que morava no distrito de Nuwakot

Internacional|Do R7

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Até agora, mais de 1.300 corpos foram encontrados pelas equipes de resgate, e cerca de 5.600 pessoas continuam desaparecidas após a enxurrada de rochas, gelo e lama que desceu do Himalaia. As imagens são da Reuters

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