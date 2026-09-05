Avalanche no Nepal: idosa de 64 anos vence luta pela vida dez dias sob a lama
Chandika Shrestha foi localizada no quarto andar do prédio em que morava no distrito de Nuwakot
Até agora, mais de 1.300 corpos foram encontrados pelas equipes de resgate, e cerca de 5.600 pessoas continuam desaparecidas após a enxurrada de rochas, gelo e lama que desceu do Himalaia. As imagens são da Reuters
Últimas
Grupo de mobiliza para levantar carro e retirar ciclista que ficou presa após acidente
Mulher estava em uma bicicleta elétrica, quando bateu em um fusca e ficou presa debaixo do veículo
Trem de passageiros bate em caminhão parado em ferrovia na Polônia; veja vídeo
Maquinista do trem foi levado ao hospital, e nenhum passageiro ficou ferido na colisão
Homem fica sem roupa ao acionar interruptor e ser surpreendido por forte explosão
Apesar da força do impacto, vítima sofreu apenas ferimentos leves; acidente teria sido provocado por um vazamento de gás
Equipes de resgate no Nepal usam explosivos e escavadeiras para alcançar presos em túneis
Avalanche sem precedentes de gelo, rochas, lama e detritos atingiu a fronteira entre o Nepal e o Tibete, no último dia 26
Ditadura de Cuba: crise social ameaça até a vida de gatinhos de rua da ilha comunista
Sanções mais duras e bloqueio de combustível imposto pelos EUA levaram a população de 9 milhões do país caribenho ao limite
Inundação no Nepal: soldados reviram a lama e carregam os sobreviventes nas costas
Até agora, 359 pessoas morreram e mais de 1.000 estão desaparecidas após avalanche gigante varrer área turística
Avalanche no Nepal: operários em pânico fazem apitaço para salvar colegas em hidrelétrica
Funcionário de usina em construção captou a chegada da gigantesca e repentina enxurrada, que já deixou mais de 350 mortos
Enchente no Nepal: satélites mostram a fúria da natureza com o antes e o depois da avalanche
Até o final da manhã, as autoridades locais já haviam confirmado 95 mortos e centenas de desaparecidos em área turística
Enxurrada no Nepal: montanhas do Himalaia aceleram avalanche que destruiu área turística
Pontes foram arrastadas e vilarejos, arrasados, dezenas de pessoas morreram e centenas estão desaparecidas em enchente devastadora
O som da morte: avalanche arrasa pontes, rodovias e vilas e mata dezenas no Nepal
Imagens aéreas desta quarta-feira (26) mostraram como as severas inundações afetaram os vales do distrito de Rasuwa, no norte do país
Avalanche de lama: drone mostra dimensão da enxurrada que matou dezenas e varreu o Nepal
Águas da enchente avançaram por áreas residenciais ao longo do rio, com várias construções cobertas de lama, em Nuwakot
Vídeo mostra pessoas tentando fugir de 'avalanche de lama' no Nepal
Deslizamento de terra provocou mortes e deixou centenas de desaparecidos
EUA começam a deportar imigrantes para a Libéria; primeiro voo tem cubanos e venezuelanos
No total, 1.200 pessoas serão deportadas; país africano recebeu R$ 640 milhões em acordo polêmico
Mais de 30 crianças são internadas após comerem merenda com detergente
Produto de limpeza em pó foi adicionado por engano no lugar do sal; três cozinheiros foram demitidos