Trem de passageiros bate em caminhão parado em ferrovia na Polônia; veja vídeo

Câmeras de segurança registraram o momento em que um trem de passageiros colidiu com a carroceria de um caminhão em uma passagem de nível na Polônia, na quinta-feira (3).

As imagens divulgadas pela empresa estatal Polish Railway Lines mostram o caminhão cruzando os trilhos no momento em que as cancelas se abaixam. O caminhão para sobre os trilhos enquanto um espectador grita para o motorista.

A empresa ferroviária informou que o espectador estava dizendo ao motorista para romper a cancela da passagem de nível e sair dos trilhos. Momentos depois, um trem de passageiros atravessa a carreta, lançando destroços para todos os lados.

A companhia ferroviária polonesa informou que, embora o motorista do caminhão não tenha sofrido ferimentos, o maquinista do trem foi levado para o hospital. Nenhum passageiro ficou ferido.

A empresa aconselhou os motoristas a ultrapassarem as cancelas caso se encontrem numa passagem de nível com um comboio a aproximar-se.