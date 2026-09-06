Fúria da natureza: vulcão expele lava e cinzas a 6.000 metros de altura na Indonésia
Erupção causou o fechamento de cinco aeroportos no domingo (6), o que afetou centenas de voos no principal terminal de Jacarta
Uma série de fotos do vulcão Anak Krakatau, na Indonésia, capturadas no sábado (5), mostra o disparo de cinzas e lava a uma altura aproximada de 6.000 metros de altura em Java, enquanto a coluna registrada em algumas partes da província de Banten chegou a 15 mil metros, segundo a agência meteorológica BMKG.
As cinzas se espalharam e deixaram casas e apartamentos debaixo de muita poeira.
A erupção provocou a suspensão das atividades de cinco aeroportos indonésios neste domingo (6), o que afetou centenas de voos no principal aeroporto de Jacarta, capital do país asiático. Algumas escolas cancelaram as aulas, e a pesca foi suspensa na região do vulcão.
O vulcão Anak Krakatau, localizado entre as ilhas de Java e Sumatra, está em erupção desde a última sexta-feira.
A agência de mitigação de desastres da Indonésia disse que não há risco de tsunami depois da erupção vulcânica. Em 2018, um tsunami provocado pelo Anak Krakatau matou mais de 400 nas ilhas de Java e Sumatra.
As imagens são da agência Reuters.
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