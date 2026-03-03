Famílias passeiam no Dubai Mall, considerado o maior shopping do mundo
Últimas
Benjamin Netanyahu visita cidade de Israel atingida por ataque do Irã
Guerra no Oriente Médio chega ao terceiro dia; crise se agravou com a morte do aiatolá Ali Khamenei
Avó e neto escapam por um triz de queda de neve na Rússia
Mulher e criança estavam saindo de prédio e quase foram atingidas
Explosão em depósito de armas assusta moradores na Tailândia
Incidente é registrado com chamas e estrondo; autoridades investigam a causa
Veja como ficou mansão no México onde 'El Mencho' passou suas últimas horas antes de ser morto
Traficante morreu em um helicóptero após ser ferido em uma operação militar das forças especiais mexicanas
Policial interrompe o trânsito para salvar gatinho em rodovia movimentada
Todas as faixas da via foram bloqueadas para garantir a segurança do animal durante o resgate
'El Mencho': passageiros entram em pânico em aeroporto do México após morte de líder de cartel
Passageiros do aeroporto de Guadalajara entraram em pânico com atos que viam, através das vidraças, do lado de fora
Maior parque de gelo e neve do mundo fecha devido ao aumento das temperaturas
27ª edição da popular atração de inverno encerrou as atividades mais cedo do que o habitual
'Ele está suando': Foto do ex-príncipe Andrew é pendurada por ativistas no Louvre
Foto e legenda foram removidas 15 minutos depois pela equipe do museu
Show de drones ilumina céu de cidade da China durante Festival da Primavera
Apresentação começa às 20h com a participação de mais de 1.000 equipamentos coreografados
Groenlândia: emergência médica em submarino revela poderio americano embaixo d’água
Evacuação foi realizada por um helicóptero Seahawk operado pela Defesa Dinamarquesa
Ucrânia chama indústria e militares para criar juntos drones mortais para as tropas de Putin
Engenheiros desenvolveram veículos terrestres controlados por controle remoto, com metralhadoras, para oficiais do exército
Descarrilamento de bonde deixa um morto e ao menos quatro feridos na Bósnia
Mulher precisou ter a perna amputada devido à gravidade dos ferimentos
Parte de motor de avião explode e se solta de aeronave com 80 passageiros na Nigéria
Testemunhas alegam ter ouvido um forte barulho antes da peça se soltar e gravaram da janela uma das turbinas danificadas
Apresentadora de TV faz novo apelo para tentar encontrar mãe desaparecida há nove dias
Nancy Guthrie, de 84 anos, foi vista pelo última vez em 31 de janeiro; suposto bilhete de sequestradores exige R$ 30 milhões pelo resgate