Fogo e fumaça tomam arredores do aeroporto de Teerã na madrugada, véspera de ultimato
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a destruição na capital iraniana, sobretudo perto do terminal internacional
A vizinhança do aeroporto internacional Mehrabad, em Teerã, capital do Irã, sofreu com colunas de fumaça e muito fogo na madrugada desta terça-feira (7).
A agência Reuters confirmou a localização das imagens, com a ajuda de satélites, por meio de comparação de prédios, rodovias, estações de ônibus e minaretes de mesquitas. A data exata da gravação do vídeo não foi confirmada, mas não foram encontradas versões antigas anteriores a 7 de abril.
A agência estatal de notícias iraniana Mehr reportou que vários locais, incluindo o aeroporto internacional, foram atingidos em Teerã nas primeiras horas do dia.
Há pouco, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que militares acertaram linhas de trem e pontes no Irã.
“Hoje, nossos pilotos atacaram trilhos de trem e pontes usados pela Guarda Revolucionária”, afirmou Netanyahu em comunicado.
A medida, segundo o israelense, foi necessária para enfraquecer o que chamou de "regime terrorista" do Irã, não o povo iraniano.
O comentário ocorre depois que Israel advertiu iranianos, na língua persa, que quem estivesse perto das linhas de trem não corria perigo.
As imagens são da Reuters.
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