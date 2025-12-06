Fuzileiros navais desembarcam no território americano mais perto da Venezuela

Militares e equipamentos dos EUA desembarcaram em Porto Rico na última sexta-feira (5) como parte de operações em andamento no Caribe.

As tropas descarregaram veículos e suprimentos na praia El Faro, na cidade de Arroyo, ao sul da ilha. Porto Rico é um território americano no Caribe, que fica a menos de 1.000 km de distância, em linha reta, de Caracas, na Venezuela.

As operações começaram no início da manhã, entre 7h30 e 8h, com a chegada dos militares de um navio de transporte anfíbio da classe San Antonio, pertencente ao Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA. O navio faz parte de um grupo estacionado na região há várias semanas.

Imagens mostraram embarcações de desembarque da Marinha se aproximando da costa antes que veículos anfíbios, Humvees e equipamentos pesados ​​chegassem à areia. Soldados retiraram equipamentos, organizaram suprimentos e circularam ao longo da costa.

Nenhum detalhe foi fornecido sobre os itens transferidos para uma base militar em Porto Rico, e as autoridades americanas não comentaram o propósito das movimentações de ontem.

Os desembarques ocorrem em um momento em que os Estados Unidos continuam a manter uma presença militar elevada no Caribe, após recentes envios de aeronaves, navios de guerra e pessoal adicional para a ilha.

