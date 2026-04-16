Mulher cria sorvete de lagosta apimentada e solta berro ao provar: ‘Bom demais!’

O último lugar em que você espera encontrar uma lagosta cozida é em cima de uma montanha de sorvete, mas é exatamente isso que uma sorveteria em Houston, nos EUA, serve durante a alta temporada de lagostins na primavera.

Proprietária de uma sorveteria da cidade, Nickey Ngo disse que começou a servir sorvete de lagostim em 2019, quando teve a ideia enquanto comia a iguaria em um cozido de frutos do mar em família.

O processo começa com a mistura de manteiga derretida, temperos, alho e outros ingredientes, antes de adicionar os lagostins vivos para cozinhar. O suco dos lagostins, a manteiga e os temperos são então adicionados a uma base de creme, que é batida por uma máquina para se transformar em sorvete. Um lagostim cozido é colocado por cima, com as patas penduradas para fora do prato.

Antes de servir aos clientes curiosos, a sorveteria dá uma amostra do sorvete de lagostim, que tem um sabor doce, salgado e picante, inconfundivelmente de frutos do mar.

"Eu pergunto aos clientes: 'Vocês querem uma sobremesa?'", diz Ngo. "E então, obviamente, recomendo que não beijem ninguém depois que eu lhes der a amostra."

Ngo recomenda que os clientes primeiro comam a carne do lagostim depois de torcer a cabeça do crustáceo e, em seguida, usem essa cabeça para pegar o sorvete como se fosse uma colher.

A sobremesa divide opiniões. Alguns clientes franzem a testa e outros ficam agradavelmente surpresos depois de provar o sorvete de lagostim.

As imagens são da agência Reuters.