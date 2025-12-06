Operários, com barriga de cerveja e cabelo mal cuidado, posam para calendário inusitado

Vestido apenas com seu avental de trabalho, exibindo barriga de cerveja, o metalúrgico Janos Bocs posa para uma câmera enquanto um ventilador industrial — geralmente usado para resfriar metal em brasa — sopra seus longos cabelos.

Bocs, de 42 anos, é o modelo do calendário beneficente anual de uma equipe de metalúrgicos em uma oficina em Budapeste, dentro do que restou de um vasto complexo industrial que costumava ser um importante centro da siderurgia e metalurgia pesada da Hungria na era comunista.

"Não somos esses caras musculosos e perfeitos de pôster, somos pessoas reais, talvez seja por isso que seja tão popular", diz Bocs.

Os lucros do calendário serão usados ​​para comprar materiais para escolas. No ano passado, o primeiro calendário da equipe vendeu cerca de 100 exemplares. Eles usaram o lucro, cerca de 500 mil florins (US$ 1.524,81 ou R$ 8.300), para comprar um quadro interativo para uma escola.

Após a cobertura da mídia local sobre o projeto, a equipe recebeu cerca de mil encomendas antecipadas, o que lhes permitiu apoiar diversas escolas.

Todos os membros da equipe, que trabalham juntos há décadas, ficaram felizes em posar pela boa causa, contou o operário Janos Somogyi à Reuters.

"Somos assim, e não acho que pareçamos tão loucos nas fotos. Qualquer homem com menos de 100 kg é só um marcador de livro", brinca Somogyi.

O objetivo principal é arrecadar dinheiro para as escolas, mas eles também esperam que as fotos inspirem mais jovens a aprender metalurgia, uma profissão que não é muito popular na Hungria atualmente.

As imagens são da agência Reuters.