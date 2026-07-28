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Forte ventania arranca telhados de área industrial

Trabalhadores correram para deixar o local; parte do complexo ficou danificada

Hora News|Do R7

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Uma forte ventania atingiu uma área industrial na Indonésia e arrancou telhados de diversas estruturas.

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