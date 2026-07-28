Benjamin Netanyahu é recebido por Donald Trump nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca para discutir a segurança de Israel em meio ao conflito com o Irã. Esta é a primeira interação entre os líderes desde o início das tensões. Netanyahu destacou que o foco era garantir a segurança de Israel e ampliar os acordos de paz.



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