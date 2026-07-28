Donald Trump se encontra com Volodymyr Zelensky nos EUA

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reuniu-se com Donald Trump em Washington. Durante sua chegada à capital americana, Zelensky enfatizou que o fortalecimento da defesa antibalística e a cooperação estratégica entre Ucrânia e Estados Unidos são suas principais prioridades para as discussões.



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