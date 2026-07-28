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Donald Trump se encontra com Volodymyr Zelensky nos EUA

Presidente ucraniano afirmou que defesa antibalística e cooperação estratégica são prioridades

Conexão Record News|Do R7

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reuniu-se com Donald Trump em Washington. Durante sua chegada à capital americana, Zelensky enfatizou que o fortalecimento da defesa antibalística e a cooperação estratégica entre Ucrânia e Estados Unidos são suas principais prioridades para as discussões.

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