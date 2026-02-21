Ucrânia chama indústria e militares para criar juntos drones mortais para as tropas de Putin

Fabricantes ucranianos de drones apresentaram novas gerações de veículos terrestres e aéreos não tripulados na última sexta-feira (20). Em uma exposição em um local não divulgado, engenheiros apresentaram veículos terrestres controlados remotamente, equipados com armamentos, enquanto oficiais militares testavam controladores e examinavam protótipos antes de serem enviados para a linha de frente.

Representantes da plataforma de inovação em defesa ucraniana BRAVE 1 afirmaram que o feedback direto entre tropas e fabricantes se tornou essencial para acompanhar as táticas da Rússia.

“Representantes das forças armadas se reúnem e se comunicam com os fabricantes, veem as novidades e expressam seus desejos”, disse o CEO Andrii Hrytseniuk. Ele acrescentou que esse contato ajuda as empresas a se concentrarem em “produtos que são relevantes no campo de batalha agora e que continuarão relevantes nos próximos seis meses, no próximo ano”.

As imagens são da agência Reuters.