Ucrânia chama indústria e militares para criar juntos drones mortais para as tropas de Putin
Engenheiros desenvolveram veículos terrestres controlados por controle remoto, com metralhadoras, para oficiais do exército
Fabricantes ucranianos de drones apresentaram novas gerações de veículos terrestres e aéreos não tripulados na última sexta-feira (20). Em uma exposição em um local não divulgado, engenheiros apresentaram veículos terrestres controlados remotamente, equipados com armamentos, enquanto oficiais militares testavam controladores e examinavam protótipos antes de serem enviados para a linha de frente.
Representantes da plataforma de inovação em defesa ucraniana BRAVE 1 afirmaram que o feedback direto entre tropas e fabricantes se tornou essencial para acompanhar as táticas da Rússia.
“Representantes das forças armadas se reúnem e se comunicam com os fabricantes, veem as novidades e expressam seus desejos”, disse o CEO Andrii Hrytseniuk. Ele acrescentou que esse contato ajuda as empresas a se concentrarem em “produtos que são relevantes no campo de batalha agora e que continuarão relevantes nos próximos seis meses, no próximo ano”.
As imagens são da agência Reuters.
