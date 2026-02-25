Veja como ficou mansão no México onde 'El Mencho' passou suas últimas horas antes de ser morto

Uma mansão elegante e moderna no México foi onde Nemesio Oseguera, conhecido como "El Mencho" e líder do Cartel Jalisco Nova Geração, passou suas últimas horas.

“El Mencho” morreu em um helicóptero após ser ferido em uma operação militar das forças especiais mexicanas em uma área arborizada nos arredores da cidade de Tapalpa, no Estado ocidental de Jalisco, de acordo com o Ministério da Defesa do México.

Durante a operação, os homens armados de Oseguera abriram fogo contra as forças de segurança e o conflito se deslocou para um complexo de cabanas em uma área arborizada, onde ele ficou ferido junto com dois de seus guarda-costas. Os três foram transportados de helicóptero para a Cidade do México, mas não sobreviveram.

O ministro da Defesa mexicano, Ricardo Trevilla, disse que informações de um confidente de uma das parceiras românticas de Oseguera ajudaram as autoridades a planejar rapidamente a operação para o dia seguinte no complexo do chefe do crime.

Imagens de dentro do complexo mostram a cozinha da casa toda bagunçada, com caixas de leite, morangos estragados, um doce inacabado e caixas de alimentos deixadas no chão.

Frascos de produtos de higiene e tratamento de pele, vitaminas e caixas vazias de itens de luxo também foram encontrados no local.

A mansão de dois andares fica dentro do exclusivo Tapalpa Country Club, um condomínio fechado de casas de veraneio nas colinas de Jalisco.

As autoridades chegaram até lá após uma denúncia ligada à amante de Oseguera.

Carros e caminhões queimados ficaram em algumas das estradas ao redor do complexo, após uma operação do Exército com características de cerco, realizada no domingo (22).

Oseguera tentou fugir pelo jardim dos fundos em direção a uma encosta arborizada, mas foi atingido por disparos durante a perseguição.

Tapalpa já esteve sob escrutínio antes. Há dez anos, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a várias empresas na região, alegando que elas eram usadas para lavar dinheiro para o cartel de Jalisco e seu braço financeiro.