Vídeos de ataques entre Israel e Irã são reais? Veja quais imagens foram geradas por IA Material falso que circula nas redes sociais tenta se passar por registros do confronto entre os dois países Internacional|Do R7 17/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/06/2025 - 02h00 )

Agência europeia analisou vídeos que viralizaram nas redes e identificou quais eram falsos, usando técnicas de verificação de imagens Reprodução/Youtube/mohsin ali

O conflito entre Israel e Irã, que já dura quatro dias, não se limita apenas ao lançamento de mísseis e drones. Nas redes sociais, circulam vídeos que supostamente mostram bombardeios e ataques lançados por ambos os lados. Nem todos, porém, são verdadeiros. Parte desse conteúdo é falsa, gerada por inteligência artificial ou retirada de outros eventos sem relação com a guerra atual.

Uma análise conduzida pela equipe de checagem de fatos da Euronews identificou uma série de vídeos que não correspondem à realidade.

Entre eles, está uma gravação que viralizou no TikTok e afirma mostrar ataques aéreos israelenses no Irã. O vídeo, no entanto, apresenta elementos incompatíveis com cenas reais, como raios artificiais saindo de torres de resfriamento e socorristas que desaparecem no ar. A conclusão da agência é que o conteúdo foi criado por inteligência artificial.

Outro vídeo que circula nas redes sociais finge retratar danos no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, após um suposto ataque iraniano. A gravação também foi produzida com recursos de IA e tem sido disseminada por perfis conhecidos por espalhar desinformação. Apesar de a mídia estatal iraniana ter noticiado ataques contra o aeroporto, não há confirmação oficial de que ele tenha sido atingido.

‌



Além de imagens falsas geradas com IA, há também vídeos antigos sendo reutilizados fora de contexto. Um deles mostra um prédio em chamas e foi divulgado por perfis no X como se retratasse um ataque iraniano contra Tel Aviv.

Uma busca reversa sobre a origem das imagens, no entanto, revela que o mesmo vídeo circula desde o início de maio e, na época, foi divulgado como parte de uma troca de ataques entre Índia e Paquistão.

‌



Outra imagem compartilhada nas redes mostra uma suposta explosão de uma refinaria de petróleo no Irã, causada por bombardeios israelenses. A investigação aponta que a cena, na verdade, pertence a uma explosão registrada em novembro de 2020 em uma planta petroquímica na cidade iraniana de Ilam. Não há qualquer relação com o conflito atual.

Explosion at an oil refinery in Iran… oops 🙊 pic.twitter.com/oLL3C4K5lg — Cheryl E 🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) June 13, 2025

Embora a imagens acima seja falsa, segundo a Euronews, é fato que Israel causou danos a infraestruturas estratégicas de Teerã. Bombardeios israelenses atingiram, por exemplo, o campo de gás South Pars, no sul do Irã, e um depósito de petróleo na região de Shahran.

‌



ATENÇÃO: As imagens incluídas neste texto apresentam claros sinais de terem sido criadas por Inteligência Artificial e são comprovadamente falsas.

