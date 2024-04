Terremoto em Nova York é sentido durante reunião da ONU; assista ao vídeo Tremores começaram durante o discurso da presidente da ONG Save The Children, Janti Soeripto, que chega a interromper a fala

O terremoto de magnitude 4,8, que atingiu a região de Nova York, nos Estados Unidos, às 11h23 (horário de Brasília) desta sexta-feira (5), foi sentido por membros do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas).

Nas imagens, é possível perceber que os tremores começaram durante o discurso da presidente da ONG Save The Children, Janti Soeripto. Ela chega a interromper a fala, quando o presidente da reunião brinca: "Você está fazendo o chão tremer".

O epicentro do abalo sísmico ocorreu no distrito de Lebanon, em Nova Jersey, estado vizinho, a 4,7 km de profundidade. O gabinete do prefeito de Nova York, Eric Adams, informou não haver relatos de "grandes impactos" na cidade até o momento.