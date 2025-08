Vovó marombeira: quem é a idosa de 100 anos que faz sucesso em academia dos EUA Mary Coroneos treina regularmente em Connecticut e inspira colegas com energia e dedicação Internacional|Do R7 04/08/2025 - 12h05 (Atualizado em 04/08/2025 - 12h05 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Mary Coroneos, de 100 anos, treina em uma academia em Connecticut.

Ela realiza exercícios com dois personal trainers, incluindo agachamentos e remadas.

A academia usa sua história para motivar outros clientes, destacando sua energia e dedicação.

Mary mantém uma alimentação saudável e é conhecida por seu bom humor e sociabilidade. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mary Coroneos celebrou os 100 anos com uma festa na academia Divulgação/Athena Coroneos

Mary Coroneos tem feito sucesso em uma academia em Connecticut, nos Estados Unidos. A mulher é frequentadora assídua do local, onde treina pelo menos três vezes por semana com o apoio de dois personal trainers. O que há de curioso nisso? É que ela tem 100 anos.

A direção da academia, a Edge Fitness Club, usa a história de Mary para motivar outros clientes. “Os treinadores dizem: ‘Vocês não têm desculpa. Temos uma mulher de 100 anos que treina aqui’”, contou a filha dela, Athena, ao jornal New York Post.

Entre os exercícios favoritos de Mary, estão agachamentos, remadas sentadas, extensões de pernas e abdução de quadril, usando faixas elásticas e pesos leves de até dois quilos. “Em um dia bom, fazemos quase tudo”, disse o treinador Robert Drush.

Pesquisas mostram que treinos de resistência, como os de Mary, melhoram a densidade óssea, o equilíbrio e até a acuidade mental, além de reduzir o risco de morte prematura em 10% a 20% com apenas 30 a 60 minutos de exercícios por semana.

Nascida em uma fazenda na Pensilvânia, Mary cresceu em um ambiente humilde, mas sempre em atividade. Ela nadava, subia em árvores e competia com seus quatro irmãos. Na juventude, destacou-se no basquete e vôlei na Universidade de Indiana.

Mãe solo, chegou a trabalhar em quatro empregos, incluindo como garçonete, para criar os filhos. “Ela é muito competitiva e adora vencer, mesmo aos 100 anos”, disse Athena sobre a centenária, que é conhecida como a “prefeita da academia”.

Além de treinar, Mary socializa e mantém o bom humor. “Ela é paqueradora e adora homens”, brincou Athena.

A alimentação da idosa é baseada em refeições pequenas e alimentos integrais, com suplementos como cálcio, vitaminas C e D3, cranberry e ginkgo biloba. Exceto por um medicamento para hipertireoidismo, ela não depende de remédios.

