Zelensky diz que EUA e parceiros europeus estão trabalhando em garantias de segurança
Presidente da Ucrânia afirmou que país está pronto para ‘medidas construtivas que possam aproximar a verdadeira paz’
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que equipes da Ucrânia, dos Estados Unidos e de parceiros europeus estão trabalhando na “arquitetura” de garantias de segurança. A declaração foi realizada em postagem no X, neste sábado (23), após conversar com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Dick Schoof.
Segundo ele, todos os desenvolvimentos do assunto estarão prontos “nos próximos dias”.
“Conversamos sobre como os Países Baixos podem aumentar o seu envolvimento neste processo e ajudar a assegurar as garantias de segurança”, acrescentou.
Na publicação, Zelensky reafirmou que, no atual momento, existe uma oportunidade real para que seja alcançado o fim da guerra contra a Rússia, e a Ucrânia está pronta para “medidas construtivas que possam aproximar a verdadeira paz”.
No entanto, o líder ucraniano disse que Moscou não demonstra qualquer intenção de paz e continua a bombardear as cidades do país.
