Zelensky diz que EUA e parceiros europeus estão trabalhando em garantias de segurança

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou colaborações com EUA e parceiros europeus para garantias de segurança.

As discussões incluem o aumento do envolvimento dos Países Baixos no processo de segurança.

Zelensky acredita em uma oportunidade real para o fim da guerra contra a Rússia e busca medidas para a paz.

Apesar disso, ele ressalta que a Rússia continua a bombardear cidades ucranianas e não demonstra intenção de paz.

Volodymyr Zelensky conversou com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Dick Schoof Reprodução/X @ZelenskyyUa - 17.08.2025

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que equipes da Ucrânia, dos Estados Unidos e de parceiros europeus estão trabalhando na “arquitetura” de garantias de segurança. A declaração foi realizada em postagem no X, neste sábado (23), após conversar com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Dick Schoof.

Segundo ele, todos os desenvolvimentos do assunto estarão prontos “nos próximos dias”.

“Conversamos sobre como os Países Baixos podem aumentar o seu envolvimento neste processo e ajudar a assegurar as garantias de segurança”, acrescentou.

Na publicação, Zelensky reafirmou que, no atual momento, existe uma oportunidade real para que seja alcançado o fim da guerra contra a Rússia, e a Ucrânia está pronta para “medidas construtivas que possam aproximar a verdadeira paz”.

No entanto, o líder ucraniano disse que Moscou não demonstra qualquer intenção de paz e continua a bombardear as cidades do país.

