Brasil registra queda de queimadas no início do ano Roraima lidera focos; biomas mostram variações 16/04/2025 - 12h20

Queimadas caem 70% no Brasil nos primeiros três meses do ano

No começo deste ano, o Brasil viu uma redução significativa de 70% na área queimada em relação ao mesmo período do ano anterior. Roraima lidera o ranking dos estados com mais queimadas, seguido por Pará e Maranhão.

Apesar da queda geral nas queimadas, alguns biomas, como o Cerrado, registraram um aumento de 12%, a Mata Atlântica de 7% e o Pampa de 1,4%. Já outras regiões, como a Amazônia, o Pantanal e a Caatinga, mostraram redução nas áreas afetadas pelos incêndios.

De acordo com o MAP Biomas, o aumento das chuvas foi um fator determinante para a diminuição observada nas queimadas.

